Эксперты назвали причины роста мировых цен на пшеницу

Уровень потерь урожая в России сложно оценить, ведь пострадавшие площади могут быть пересеяны, а погода – измениться к лучшему.

Мировые цены на пшеницу подскочили из-за непогоды в РФ и в других странах-производителях, а также ограниченности мировых запасов. Цена за бушель пшеницы на Чикагской бирже уже выросла до максимумов августа 2023 года, пишет Telegram-канал "Мейстер", ссылаясь на Bloomberg.

Авторы поста отметили, что уровень потерь урожая в России сложно оценить, ведь пострадавшие площади могут быть пересеяны, хотя бы отчасти, а погода измениться к лучшему. Если верить прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), то урожай упадет с 146 до 142 млн тонн, в том числе пшеницы – с 93 до 91 млн тонн. Неприятный для аграриев момент облегчается тем, цены уже сейчас идут вверх, повышая привлекательность экспорта, а значит, и прибыли АПК.

А экспортировать, между тем, есть что – в России высокие переходящие запасы: остатки пшеницы и зерна от прошлых урожаев, по апрельским данным того же ИКАР, оцениваются в 16 и 21,5 миллиона тонн. А это, даже в условиях снижения урожая, который все равно ожидается неплохим, открывает прекрасную возможность разгрузить элеваторы и нарастить экспорт. Сохранив, а то и преумножив (в зависимости от успехов конкурентов) долю России на мировом рынке зерна. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV