Эксперты прокомментировали назначение Белоусова на пост министра обороны

О задаче повысить эффективность использования средств ведомства, особенно на фоне роста военных расходов, уже сказал Дмитрий Песков.

Андрей Белоусов назначен на пост министра обороны РФ. Решение прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты считают, что экономист на этом посту вполне оправдан, учитывая огромный вес ведомства в расходной части бюджета и необходимости обеспечить максимально эффективное использование этих средств. О задаче повысить эту эффективность, особенно на фоне роста военных расходов, уже сказал Дмитрий Песков.

Ключевым направлением видится обеспечение технологического суверенитета и сосредоточение на наиболее актуальных программах, требующих долгосрочного финансирования, и здесь опыт руководства экономикой и прогностической работы нового министра будет востребован. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали пять новых кандидатур в министры РФ.

Фото: Совет Федерации