Эксперты прокомментировали назначение Белоусова на пост министра обороны

Андрей Белоусов назначен на пост министра обороны РФ. Решение прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".
Эксперты считают, что экономист на этом посту вполне оправдан, учитывая огромный вес ведомства в расходной части бюджета и необходимости обеспечить максимально эффективное использование этих средств. О задаче повысить эту эффективность, особенно на фоне роста военных расходов, уже сказал Дмитрий Песков.
Ключевым направлением видится обеспечение технологического суверенитета и сосредоточение на наиболее актуальных программах, требующих долгосрочного финансирования, и здесь опыт руководства экономикой и прогностической работы нового министра будет востребован.
Telegram-канал "Мейстер"
Ранее эксперты прокомментировали пять новых кандидатур в министры РФ.
Фото: Совет Федерации
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