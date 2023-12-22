В Подмосковье перед судом предстанет мужчина за серию убийств и грабежей пенсионерок

Следователи направили материалы дела для рассмотрения по существу в судебную инстанцию.

Российские следователи завершили уголовное дело в отношении мужчины, который с 2021 по 2022 год душил и грабил пожилых одиноких женщин. Преступления совершались злоумышленником на территории Московской области. Известно, что подозреваемым является житель Пензенской области. Следственный комитет обвиняет его в совершении серии нападений на пожилых женщин, убийстве, разбое и краже.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу. пресс-служба СК РФ по Подмосковью

Начиная с лета 2021 года по конец октября 2022 года мужчина находил одиночек, которые проживали в частных домах, расположенных в юго-восточной части Московской области. В ночное время грабитель проникал к ним в дом, нападал на жертв, а затем душил их руками. Когда женщины теряли сознание, то мужчина забирал ценности и покидал помещение. Потерпевшими стали десять человек, двое из которых скончались. Следователи установили, что перед совершением каждого преступления россиянин применял тщательные меры конспирации. В частности, он оставлял собственный автомобиль за пределами населенного пункта, в котором планировал совершить нападение. Злоумышленник использовал балаклаву и перчатки, поэтому ни одна из выживших женщин не могла подробно описать личность нападавшего.

Обыски у перевозчика, которому принадлежит упавший в Мойку автобус, прошли в Петербурге.

Фото и видео: Telegram / ГСУ СК по Московской области