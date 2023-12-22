Обыски у перевозчика, которому принадлежит упавший в Мойку автобус, прошли в Петербурге

Были проведены обыски в ООО "Такси", изъята и изучена документация, связанная с этой деятельностью.

В компании, владеющей автобусом, который упал в Мойку, прошли обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

Были проведены обыски в ООО "Такси", изъята и изучена документация, связанная с этой деятельностью. Следователи допросили руководителей этой фирмы, диспетчера и других ответственных лиц. Также были назначены необходимые экспертизы, включая техническую.

Днем 10 мая автобус упал в реку Мойку с Поцелуева моста в Петербурге. Предварительно, водитель автобуса потерял управление и протаранил ограждение. Спасателям удалось достать из салона всех пассажиров, но не всех из них удалось спасти. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что жительница Петербурга рассказала, как откачивали мужчину на крыше утонувшего автобуса

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