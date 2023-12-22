Жительница Петербурга рассказала, как откачивали мужчину на крыше утонувшего автобуса

Экстренные службы прибыли на место в течение нескольких минут и развернули спасательную операцию, однако молодые люди уже начали реанимировать пострадавшего.

Поведение молодых людей, которые без колебаний прыгнули в Мойку, чтобы спасти пассажиров затонувшего автобуса, заслуживает огромного уважения. Эти герои достойны восхищения, подчеркнула в своем комментарии для телеканала "360" свидетельница происшествия Ольга.

Женщина рассказала, что проезжала мимо Поцелуева моста, когда увидела, как автобус начал резко разворачиваться, затем протаранил ограждение и погрузился в воду. По ее словам, экстренные службы прибыли на место в течение нескольких минут и развернули спасательную операцию, однако молодые люди уже начали реанимировать мужчину, вытащив его на крышу автобуса.

Ребята пытались реанимировать мужчину, он лежал на крыше, делали ему массаж сердца. Пытались спасать других людей. Я целый день плакала. Очень хотелось бы, чтобы ребят нашли, они не думали о своей жизни, бросились на помощь. Большое сердечное им спасибо от всех очевидцев. Ольга, петербурженка

Ольга призналась, что до сих пор пребывает в шоковом состоянии. В первые минуты после падения автобуса царила растерянность, затем началась паника. Однако эти люди мгновенно приняли решение и прыгнули в воду.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на Мойке погибла преподаватель СПбГУ.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком