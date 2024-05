Вышел трейлер фильма "Злая" про ведьм из страны Оз

Первая часть картины выйдет в свет 26 ноября.

Мюзикл "Злая", которым занимается кинокомпания Universal, получил в социальных сетях официальный трейлер. Релиз первой части картины запланирован на 26 ноября 2024 года. Режиссёром фэнтезийного проекта выступает Джон Чу, известный зрителям по работе над такими проектами как "G.I. Joe: Бросок кобры 2", а также "Джастин Бибер: Никогда не говори никогда".

Известно, что "Злая" представляет из себя киноадаптацию романа Грегори Магуайра "Злая: Жизнь и приключения Злой Западной Ведьмы" (Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West). В СШа на основе этого произведения был создан знаменитый бродвейский мюзикл. Фактически, речь идет о приквеле культового "Волшебника из Страны Оз" Баума. Роль зеленокожегй ведьмы Эльфабы, которая со временем стала Злой на Западе, получила Синтия Эриво ("Гарриет"). Роль Глинды, доброй ведьмы Севера, отдана певице и актрисе Ариане Гранде. Самого же Волшебника страны Оз исполнит Джефф Голдблюм.

Вышел трейлер хоррора "Никогда не отпускай" с Холли Берри в главной роли.

Фото и видео: YouTube / Universal Pictures