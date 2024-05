Вышел трейлер хоррора "Никогда не отпускай" с Холли Берри в главной роли

Фильм выйдет в свет 27 сентября.

Зарубежная студия Lionsgate представила в социальных сетях трейлер фильма ужасов "Никогда не отпускай" (Never Let Go) с лауреаткой кинопремии "Оскар" Холли Берри в главной роли. Картина расскажет историю о матери и её двух сыновьях-близнецах, которым приходится скрываться от апокалипсиса в своём доме. Для того, чтобы выжить, семья должна всегда оставаться на связи друг с другом, буквально привязывая себя верёвками, а также никогда не отпускать друг друга. Однако один из мальчиков начинает сомневаться в реальности внешней угрозы для себя, что приводит к непоправимым последствиям.

Режиссером ленты заявлен Александр Ажа, известный зрителям по фильму "Зеркала". Официальный релиз в мировых кинотеатрах запланирован на 27 сентября. Актриса Холли Берри также должна в будущем появиться в триллере Process, фильме Спайка Ли "Рай и ад". Ее также объявили в качестве героини боевика с Анджелиной Джоли Maude v Maude.

Фото и видео: YouTube / Lionsgate Movies