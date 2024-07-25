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Вышел тизер байопика "Совершенный незнакомец" про Боба Дилана

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Дата мировой премьеры пока не сообщается.

Кинокомпания Searchlight Pictures представила первый тизер фильма "Совершенный незнакомец". Режиссером картины выступил Джеймс Мэнголд.

Сюжет рассказывает историю музыканта Боб Дилана, который приехал в Нью-Йорк и стремительно поднялся на вершины чартов. Его песни и загадочность становятся мировой сенсацией, а кульминацией становится выступление героя на фолк-фестивале в 1965 году.

В главных ролях сыграли Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Эдвард Нортон, Моника Барбаро и другие. Дата мировой премьеры пока не сообщается.

Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер драмы "Время жить".

Видео: YouTube / SearchlightPictures

Теги: searchlight pictures, байопик, совершенный незнакомец, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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