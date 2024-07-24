Вышел дублированный трейлер драмы "Время жить"

Премьера в России состоится 31 октября.

Портал "КиноАфиша" представил дублированный трейлер фильма "Время жить". Режиссером картины выступил Джон Краули.

Сюжет расскажет историю девушки Амульт, подающей надежды шеф-повара, которая встречает мужчину по имени Томас. Полюбив друг друга, они построили дом и создали семью. Но их испытанный временем брак проходит проверку суровой правдой.

В главных ролях сыграли Эндрю Гарфилд и Флоренс Пью. Премьера в России состоится 31 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедии "Тополиный пух".

Видео: YouTube / Киноафиша Трейлеры