Вышел трейлер комедии "Тополиный пух"

Премьера в России состоится 1 августа.

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила трейлер комедии "Тополиный пух". Режиссером картины выступил Артем Лемперт.

Сюжет рассказывает историю охранника Саши, который хочет свести счеты с жизнью из-за постоянных неудач. В этом ему помогает друг, который нанимает для дела киллера. Однако затем герой влюбляется в девушку. Теперь им вместе придется спасаться от убийцы.

В главных ролях сыграли Антон Лапенко и Аглая Тарасова. Премьера в России состоится 1 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер мелодрамы "Все закончится на нас".

Видео: YouTube / Central Partnership