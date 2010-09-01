Вышел новый трейлер мелодрамы "Все закончится на нас"

Мировая премьера состоится 7 августа.

Кинокомпания Sony Pictures представила новый трейлер мелодрамы "Все закончится на нас". Режиссером картины выступил Джастин Бальдони.

Сюжет расскажет историю женщины по имени Лили, которая прошла через травмирующее детство и решает начать новую жизнь в Бостоне. Там она встречает нейрохирурга Райла, и между ними вспыхивают сильные чувства. Однако в это же время в жизни героини появляется ее первая любовь.

В главных ролях сыграли Блейк Лайвли, Джастин Бальдони и Брэндон Скленар. Мировая премьера состоится 7 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Чудовищное лето" с Мэлом Гибсоном.

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment