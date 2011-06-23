Вышел трейлер фильма "Чудовищное лето" с Мэлом Гибсоном

Мировая премьера состоится 4 октября.

Киностудия Pastime Pictures представила трейлер фильма "Чудовищное лето". Режиссером картины выступил Дэвид Генри.

Сюжет расскажет историю отшельника, который работал детективом. Герой верит в то, что кругом обитают чудовища, заставляющие людей терять самих себя. С ним знакомится группа подростков, которым предстоит узнать о мрачных тайнах поселения.

В главных ролях сыграли Мэл Гибсон, Лоррейн Бракко, Мейсон Темз, Нора Зехетнер и другие. Мировая премьера состоится 4 октября.

Ранее мы сообщали, что появился заключительный трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха".

Видео: YouTube / Pastime Pictures