Появился заключительный трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха"

Лента выйдет в свет 26 июля.

Компания Marvel Entertainment опубликовала в социальных сетях финальный трейлер нового супергеройского фильма "Дэдпула и Росомахи". По сюжету истории персонаж по имени Уэйд Уилсон попадает в бюрократическую организацию TVA или УВИ (Управление временными изменениями), где встречает Росомаху. Затем герои отправляются на особое задание, которое изменит историю MCU. Официальная мировая премьера картины запланирована на 26 июля. Режиссером фильма заявлен Шон Леви. Он известен зрителям по комедийному экшену "Главный герой". К своим звездным ролям вернутся актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман. Проект "Дэдпул и Росомаха" получит неофициальный русский дубляж, переводом, а также озвучкой займется студия Red Head Sound. Самого Дэдпула, как и прежде, озвучит актер дубляжа Петр Гланц.

Вышел трейлер фильма "Конклав".

Фото и видео: YouTube / Marvel Entertainment