Вышел новый трейлер хоррора "Не говори никому"

Мировая премьера состоится 13 сентября.

Студия Universal Pictures представила новый трейлер хоррора "Не говори никому". Режиссером картины выступил Джеймс Уоткинс. Фильм является ремейком одноименного датского триллера.

Сюжет расскажет историю молодой семьи из Дании, которая во время отпуска в Италии знакомится с нидерландской парой с немым ребенком. Они получают приглашение заселиться в загородном доме, но поездка обернется для героев настоящим кошмаром.

В главных ролях сыграли Джеймс Макэвой, Маккензи Дэвис, Скут Макнэри, Аликс Уэст Лефлер и другие. Мировая премьера состоится 13 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел финальный трейлер фильма "Бордерлендс".

Видео: YouTube / Universal Pictures