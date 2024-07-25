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Вышел финальный трейлер фильма "Бордерлендс"

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Премьера в России состоится 8 августа.

Студия Lionsgate представила финальный трейлер экранизации игры "Бордерлендс". Режиссером картины выступил Элай Рот.

Сюжет расскажет историю героини по имени Лилит, которая объединяется с группой изгоев, чтобы найти некую пропавшую девушку. Им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы найти ключ к невообразимой силе.

В главных ролях сыграли Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Ариана Гринблатт, Джейми Ли Кертис и Джек Блэк. Премьера в России состоится 8 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер байопика "Совершенный незнакомец" про Боба Дилана.

Видео: YouTube / Lionsgate Movies

Теги: lionsgate, бордерлендс, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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