Вышел финальный трейлер фильма "Бордерлендс"

Премьера в России состоится 8 августа.

Студия Lionsgate представила финальный трейлер экранизации игры "Бордерлендс". Режиссером картины выступил Элай Рот.

Сюжет расскажет историю героини по имени Лилит, которая объединяется с группой изгоев, чтобы найти некую пропавшую девушку. Им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы найти ключ к невообразимой силе.

В главных ролях сыграли Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Ариана Гринблатт, Джейми Ли Кертис и Джек Блэк. Премьера в России состоится 8 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер байопика "Совершенный незнакомец" про Боба Дилана.

Видео: YouTube / Lionsgate Movies