Повторные испытания теплосетей пройдут во Всеволожском районе Ленобласти

Температура воды в тепловых сетях не превышает 40 градусов.

Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" 28 июля проведут повторные испытания в деревне Новое Девяткино Всеволожского района Ленобласти. Температура воды в тепловых сетях не превышает 40 градусов, рассказали в пресс-службе организации 26 июля.

В зону работ войдут тепловые сети, проходящие по улицам Школьная, Флотская, Оборонная, Арсенальная, Озерная, Главная, Энергетиков, Лесная, Ветеранов, Славы, Заводская, Центральная, Капральская и кварталам 1, 2.

Повторные гидравлические испытания – один из этапов подготовки теплосетевого комплекса к отопительному сезону. Они проводятся для проверки трубопроводов и оборудования, установленного на тепловых сетях, после устранения дефектов и проведенных ремонтов. Ненадежные участки трубопроводов, выявленные в ходе весенне-летних гидравлических испытаний – это предотвращенные технологические нарушения в системе теплоснабжения нашего города зимой. Пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций в указанных границах необходимо сообщить об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам: 004 (с мобильного – 112).

Ранее на Piter.TV: до конца 2024 года в Красногвардейском районе Петербурга обновят 5,5 километров трубопроводов.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"