До конца 2024 года в Красногвардейском районе Петербурга обновят 5,5 километров трубопроводов

Это позволит повысить надежность и безопасность теплоснабжения более 100 тыс. потребителей.

В Красногвардейском районе Петербурга идет модернизация теплосетей. Об этом напомнили в пресс-службе Смольного 24 июля.

В частности, специалисты ГУП "ТЭК СПб" на 1,5 года раньше срока обновили более 1,3 тыс. метров трубопроводов в кварталах между 2-й Жерновской улицей, Рябовским шоссе и Ириновским проспектом. Тепловую сеть, которую проложили в 1980-1990-х годах, заменили стальными трубами в современной пенополиуретановой изоляции и гибкими трубами. Новую теплосеть оснастили системой оперативно-дистанционного контроля, сигнализирующей о возможных утечках и позволяющей предотвратить развитие дефектов.

Строительно-монтажные работы и благоустройство выполнены в полном объеме. Теперь тепло и горячую воду по новым сетям получают 20 зданий, в их числе 10 жилых домов, детское учреждение и подстанция скорой помощи.

В Петербурге реализуются масштабные проекты модернизации магистральных и внутриквартальных систем теплоснабжения. Теплоэнергетики инвестируют средства в развитие инженерных сетей и работают ускоренными темпами, чтобы завершить реконструкцию к началу отопительного сезона. При этом используются современные материалы, которые продлевают срок службы трубопроводов. Также во всех новых проектах предусмотрена установка специальных датчиков, что значительно упрощает контроль за состоянием сетей. Губернатор Петербурга

До конца текущего года предприятие обновит в Красногвардейском районе свыше 5,5 километров тепловых сетей, что позволит повысить надежность и безопасность теплоснабжения более 100 тыс. потребителей.

Ранее на Piter.TV: испытания теплосетей состоятся в четырех районах Петербурга с 22 по 28 июля.

Фото: пресс-служба Смольного