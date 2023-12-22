Эксперты прокомментировали покушение на Роберта Фицо

Глава правительства Словакии шел наперекор ЕС.

Покушение на Роберта Фицо потрясло Словакию. Как уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер", глава правительства шел наперекор ЕС, и поставил национальные интересы выше нарративов Брюсселя, выступая против поставок оружия Киеву, но за сохранение выгодного экономического сотрудничества с Москвой. Это и стало мотивом стрелка – Юрай Чинтула, совершивший нападение, после задержания заявил, что он не согласен с политикой правительства.

Авторы поста отметили, что Чинтула был активистом "Прогрессивной Словакии" - партии, представителем которой является уходящий со своего поста президент Зузана Чапутова. Её члены после начала СВО записывала видео к российским солдатам, предлагая им сдаться, а также распространяла украинскую пропаганду о действиях ВС РФ.

Получается интересная картина – представители "прогрессивных" сил Словакии считают, что продлевать кровопролитие в соседней стране и распространять русофобскую пропаганду это нормально и демократично, а вот признать поражение на выборах и принять курс партии, завоевавшей симпатии сограждан, не могут. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: AP Photo / TASR/Jan Kroslák