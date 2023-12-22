Подрядчик пообещал, что движение по новым рельсам будет плавным и бесшумным.

У Марсового поля обновили трамвайные рельсы. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга сегодня, 2 мая.

Завершились работы на участке набережной Лебяжьей канавки. Теперь на этом участке отрыто движение трамваев. Специалисты уложили на основание из железобетонных плит новые термоупрочненные рельсы на отрезке от Миллионной улицы до Инженерной улицы. Подрядчик пообещал, что движение по новым рельсам будет плавным и бесшумным. Специалисты продолжают работы на участке от Невского проспекта до Сенной площади.

Кроме того, отремонтировали трамвайные пути на проспекте Просвещения от Светлановского проспекта до проспекта Культуры, работы сдали с опережением графика. В Калининском районе для маломобильных граждан сделали наземные тактильные указатели, был занижен бортовой камень на переходах. Движение трамваев открыто с 30 апреля.

Всего в 2024 году в планах отремонтировать порядка 22 километров одиночного пути.

Ранее мы писали, что после закрытия путей на проспекте Луначарского собралась пробка из трамваев.

Фото: Piter.tv, Telegram / Дороги и мосты Петербурга