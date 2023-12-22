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После закрытия путей на проспекте Луначарского собралась пробка из трамваев
Сегодня, 10:55
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После закрытия путей на проспекте Луначарского собралась пробка из трамваев

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Составы временно будут следовать от улицы Жени Егоровой до станции метро "Озерки".

В четверг, 2 апреля, во время ремонта путей на проспекте Просвещения, на проспекте Луначарского образовалась пробка затор из нескольких составов. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Речь идёт о перекрёстке на проспекте Луначарского и проспекте Культуры. Затор из трамваев возник более чем на 30 минут.

В "Горэлектротрансе" уточнили, что ремонт трамвайных путей на проспекте Просвещения завершится к 13 августа. До этого времени трамваи № 58 и 100 будут курсировать по резервной трассе Луначарского.

Составы временно будут следовать от улицы Жени Егоровой до станции метро "Озерки".

Фото: Piter.TV  (носит иллюстративный характер)

Теги: пробка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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