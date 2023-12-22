Песков: переговоры по урегулированию конфликта на Украине без РФ не нацелены на результат

В Кремле назвали ожидания от бернской конференции по Украине.

Переговоры по мирному урегулированию регионального конфликта на Украине без делегации Москвы не нацелены на результат. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 2 мая сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля ответил на просьбу сотрудников СМИ прокомментировать информацию о мирной конференции по Украине, которая запланирована в швейцарском городе Берн.

Мы не понимаем, что это за веха, эта мирная конференция. О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, о какой результативности можно говорить без участия России? Это совершенно невозможно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Киевом.

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