В Белгородском районе в результате атаки дрона-камикадзе погибли женщина и ребенок

Вячеслав Гладков раскрыл подробности ночных атак БПЛА ВСУ на российский регион.

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками несколько населенных пунктов, расположенных на территории Белгородского района. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал местный губернатор Вячеслав Гладков. Российский чиновник отметил, что в результате одной из атак погибли женщина и ребенок. Трагедия зафиксирована в поселке Октябрьский.

Дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок). К большому горю, в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте. <…> К большому горю, мальчик четырех лет умер в больнице. Вячеслав Гладков, глава региона

Вячеслав Гладков уточнил, что отец несовершеннолетнего и водитель машины доставили мальчика в больницу на попутных автомобилях. Пациент находился в критическом состоянии, а его ранения оказались несовместимы с жизнью. Глава региона отметил, что сейчас отец погибшего испытывает шоковое состояние, но пока что отказывается от медицинской помощи. Шофер транспортного средства получил осколочные ранения правой кисти. Ему врачи помогли на месте инцидента, далее мужчина отказался от госпитализации.

Дополнительно местные власти отметили, что украинский БПЛА атаковал автозаправочную станцию вблизи села Бессоновка. В результате этого происшествия загорелся резервуар, но на текущий момент пожар уже ликвидирован экстренными службами.

Из Белгородской области из-за обстрелов уехали около 9 тыс. детей.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков