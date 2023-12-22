Из Белгородской области из-за обстрелов уехали около 9 тыс. детей

Вячеслав Гладков рассказал об отправке детей в другие регионы страны.

Более девяти тысяч несовершеннолетних граждан из Белгородской области размещены в разных регионах страны из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Такой информацией в собственном Telegram-канале поделился местный губернатор Вячеслав Гладков. Российский чиновник заметил, что накануне провел разговор со своими коллегами из Татарстана, Северной Осетии, а также Омской области. Он пояснил, что главам удалось достичь договоренности о размещении детей из Белгородской области на указанных территориях.

Наши дети, 400 человек, прибыли в Вологду и Волгоград. Ваши все обращения, уважаемые родители, внимательно отрабатываем вместе с руководителями регионов. И все они находятся на особом контроле. Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

В Белгородской области разрешили работу торговых центров при соблюдении требований.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков