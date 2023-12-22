В Белгородской области разрешили работу торговых центров при соблюдении требований

Вячеслав Гладков рассказал о готовности разрешить предпринимателям работу в местных ТЦ.

Региональные власти на территории Белгородской области разрешили работу закрытых ранее торговых центров в том случае, если здания имеют кирпичную кладку, а также заклеены пленкой. При этом рабочий персонал таких учреждений обязан уметь оказывать первую медицинскую помощь. Такой информацией в собственном Telegram-канале поделился местный губернатор Вячеслав Гладков. Информацией чиновник поделился по результатам проведенного вечером, 29 марта, заседания оперативного штаба. В ближайшие два дня сотрудники администрации проведут обходы таких потенциальных мест. Группа оценит, насколько заявления руководителей ТЦ соответствуют реальности.

Разрешаем, а точнее, даем возможность открыться....если отработаны многие другие решения, которые позволяют обеспечить безопасность как сотрудников, так и покупателей, то мы разрешаем им работать. Вячеслав Гладков, глава региона

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Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков