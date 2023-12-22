В школах Белгорода и приграничных районов в IV четверти вводят дистанционное обучение

Вячеслав Гладков рассказал о решениях оперштаба по обучению детей.

Школы на территории приграничных муниципалитетов в Белгородской области, а также Белгорода и Яковлевского городского округа переводятся решением региональных властей на дистанционное обучение в четвертой четверти. Такой информацией в собственном Telegram-канале поделился местный губернатор Вячеслав Гладков. Соответствующее заявление чиновник сделал по результатам проведенного вечером, 29 марта, заседания оперативного штаба. Глава пояснил, что 30-километровой зоне от государственной границы сейчас невозможно проводить занятия в кружках и секциях.

Самое главное - дистанционное обучение в четвертой четверти в школах у детей приграничных муниципалитетов плюс Белгород, плюс Яковлевский городской округ. На всех остальных территориях Белгородской области, как и было ранее, очное обучение. Вявеслав Гладков, губернатор Белогородской области

Более 2 тыс. жителей Грайворонского округа Белгородской области разместили в ПВР.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков