Более 2 тыс. жителей Грайворонского округа Белгородской области разместили в ПВР

Вячеслав Гладков рассказал о количестве тех, кто остается в ПВР по стране.

Свыше двух тысяч жителей Грайворонского округа Белгородской области в связи с обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины сейчас находятся в пунктах временного размещения по региону, а также более одной тысячи жителей региона - в ПВР, размещенных на территории Воронежской и Ярославской областей, в Карачаево-Черкесии. Такой информацией в собственном Telegram-канале поделился местный губернатор Вячеслав Гладков.

В пунктах временного размещения Воронежской области, Ярославской области, Карачаево-Черкесии находятся более 1 тыс. наших взрослых. А в пунктах временного размещения Белгородской области - более 2 тыс. человек из Грайворонского округа. Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

Глава Белгородской области заметил, что дети из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского, Грайворонского округов прибывают в другие регионы страны. За вчерашний день порядка 300 несовершеннолетних жителей прибыли в Липецкую область, а еще 250 человек - в Ханты-Мансийский автономный округ. Вячеслав Гладков рассчитывает на то, что дети увидят много нового и заведут себе большое количество друзей, отношения с которыми у них останутся на всю жизнь. На сегодняшний день доехали и разместились в других регионах России более 3,5 тыс. детей из Белгородской области.

На подлете к Белгороду силы ПВО сбили 15 воздушных целей.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков