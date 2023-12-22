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На подлете к Белгороду силы ПВО сбили 15 воздушных целей

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Вячеслав Гладков рассказал о последствиях новой атаки ВСУ на приграничный регион.

Российская система противовоздушной обороны сбила 15 воздушных целей, находившихся на подлете к городу Белгороду. Согласно предварительной информации, пострадавших нет в инциденте нет. Такой информацией в собственном Telegram-канале поделился местный губернатор Вячеслав Гладков. Он заметил, что в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины на территории оказались повреждены 37 окон в 17 многоквартирных жилых домах, гимназии под номером 22 и спортивном стадионе "Белгород-Арена".

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО, сбито 15 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет.

Вячеслав Гладков, глава региона

Известно, что в одном из жилых зданий осколки снаряда сильно повредили балкон. Также повреждены 12 транспортных средств, припаркованных поблизости. Глава региона добавил, что в поселке Дубовое  после отражения воздушной атаки сейчас повреждена кровля частного домовладения, а в селе Репное осколками посечен один автомобиль. Вопросами занимаются экстренные и оперативные службы.

Гладков: в Белгородскую область начала поступать гуманитарная помощь.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков

Теги: белгородская область, вячеслав гладков, пво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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