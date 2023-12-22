В Петербурге электрички переходят на летний график с 26 мая

Увеличение размеров движения произойдет на всех направлениях.

В Петербурге и Ленобласти электрички переходят на летний график с 26 мая. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

Что изменится (в сравнении с зимним графиком):

– увеличится количество пар поездов по будням на 5,1%,

– по выходным – на 15,6%.

Увеличение размеров движения произойдет на всех направлениях.

Среднесуточно в летний период будут курсировать:

– по рабочим дням 383 пары поездов;

– по выходным – 367,5 пар поездов.

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Фото: СЗППК