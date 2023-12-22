В Петербурге электрички переходят на летний график с 26 мая

В Петербурге и Ленобласти электрички переходят на летний график с 26 мая. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.
Что изменится (в сравнении с зимним графиком):
– увеличится количество пар поездов по будням на 5,1%,
– по выходным – на 15,6%.
Увеличение размеров движения произойдет на всех направлениях.
Среднесуточно в летний период будут курсировать:
– по рабочим дням 383 пары поездов;
– по выходным – 367,5 пар поездов.
Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.
Фото: СЗППК
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все