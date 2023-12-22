Единовременные выплаты жителям Грайворонского округа начнутся с 17 мая

Вячеслав Гладков рассказал о материальной поддержке жителей, покинувших свои дома.

Власти Белгородской области с 17 мая начнут производить единовременные выплаты по десять тысяч рублей жителям Грайворонского округа, которые вынужденно покинули собственные дома из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал местный губернатор Вячеслав Гладков. Российский чиновник отметил, что речь идет о более чем 20 тысячах граждан из 24 населенных пунктов. Уже сегодня выплаты должны получить 4 тысячи человек.

До конца следующей недели получат все. Начинаем активные масштабные восстановительные работы со вторника. Вячеслав Гладков, глава региона

Чиновник добавил, что выплаты в размере 50 и 100 тысяч рублей за частичную и полную утрату имущества гражданскому населению из Грайворонского округа власти начнут перечислять с середины следующей недели. Дополнительно сформированы два штаба, которые займутся вопросами восстановления жилого имущества, поврежденного после обстрелов ВСУ в Грайворонском округе. Один из объектов является муниципальным и будет функционировать в Грайвороне, а второй - областной. Он начнет работу с 21 числа в школе

И каждый из вас, все, у кого есть вопросы, могут задать их представителям министерств, ведомств по разъяснению. И мы постараемся максимально сделать, чтобы исправить ситуацию или дать вам верный ответ. Вячеслав Гладков, глава региона

В Белгородском районе в результате атаки дрона-камикадзе погибли женщина и ребенок.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков