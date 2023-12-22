Строительную готовность Большого Смоленского моста оценили в 10%

По словам заместителя директора "Дирекции транспортного строительства" Максима Молчанова, мост станет важной частью транспортной развязки.

Впервые за последние сорок лет через Неву проложат новый разводной мост. Начало работ пришлось на январь 2024 года, и сейчас уже готовы 10% сооружения. В русле реки устанавливаются опоры будущей переправы. Сначала были установлены несущие элементы под разводной частью. Всего планируется возвести десять опор.

По словам заместителя директора "Дирекции транспортного строительства" Максима Молчанова, мост станет важной частью транспортной развязки. Для его создания необходимо сначала создать основу. Сюда входит бурение свай и стоек, затем идут пролёты, асфальтобетонное покрытие. В результате получится надёжное и безопасное сооружение через Неву.

Большой Смоленский мост соединит левый и правый берега Невы. В его состав войдут развязки на проспекте Обуховской обороны, на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным. Протяжённость сооружения составит 1,6 км. Проект предусматривает шесть полос для автомобильного движения, обустройство тротуаров, освещения и велодорожки. Завершение строительства запланировано на 2029 год.

Ранее мы сообщили о том, что Большой Смоленский мост станет частью новой широтной магистрали в Петербурге.

Фото: пресс-служба АО "Мосты и Дороги"