Большой Смоленский мост станет частью новой широтной магистрали в Петербурге

Комитет также рассматривает возможность строительства железнодорожного кольца для городских электропоездов, для чего потребуется сооружение тоннеля между Балтийским и Финляндскими вокзалами.

Строительство Большого Смоленского моста включено в план создания новой широтной магистрали в Санкт-Петербурге, сообщил "РБК Петербург" глава комитета по транспорту Валентин Енокаев. Он уточнил, что дорога протянется от проспекта Стачек до улицы Коллонтай, недалеко от строящейся ШМСД, но будет предназначена для движения общественного транспорта с обычной скоростью.

Комитет также рассматривает возможность строительства железнодорожного кольца для городских электропоездов, для чего потребуется сооружение тоннеля между Балтийским и Финляндскими вокзалами.

Большой Смоленский мост – это не просто новая переправа через Неву, которая так нужна городу, подчеркнул Енокаев. Мост обеспечит создание ещё одной сквозной связи между западными и восточными районами Петербурга. Эту функцию уже выполняют КАД и строящаяся ШМСД, однако они ориентированы на обслуживание транзитного движения.

Ранее стало известно, чему посвящён первый контракт на строительство Большого Смоленского моста.

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга