В Петербурге 17 мая будет солнечно и тепло

Температура воздуха в Петербурге +19…+21 градус.

Северная столица 17 мая будет ощущать влияние гребня скандинавского антициклона. Облаков в небе будет немного и обойдётся без дождей, что поможет солнечным лучам удержать температуру в рамках комфортных значений. Об этом сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +19…+21 градус, в Ленинградской области +18…+23 градуса. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

В субботу ожидается без осадков и +21…+23 градуса.

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Фото: Piter.tv