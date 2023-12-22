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В Ленобласти 17 мая ожидается до +23 градусов
Сегодня, 13:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 17 мая ожидается до +23 градусов

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Днём ожидается без существенных осадков.

В Ленинградской области перед выходными ожидается переменная облачность и более +20 градусов. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 17 мая в регионе местами пройдёт небольшой дождь, днём ожидается без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, северный 3-8 м/с, днём северный, северо-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, местами до +3, днём +18...+23 градуса, местами, преимущественно на северо-востоке до +13.

Фото: unsplash; МЧС

Теги: май, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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