Петербург выделит почти 600 млн на "умные" камеры для слежки за курильщиками и вандалами

Планируется установка более двух тысяч таких камер на 309 детских и спортивных площадках по всему Петербургу. Финансирование будет осуществляться из городского бюджета.

Смольный выделит около 600 млн рублей на приобретение "умных" камер для контроля за курильщиками и вандалами. Об этом сообщает "Деловой Петербург", ссылаясь на информацию от СПб ГКУ "Городской мониторинговый центр" (ГМЦ).

Планируется установка более двух тысяч таких камер на 309 детских и спортивных площадках по всему Петербургу. Финансирование будет осуществляться из городского бюджета. Поставщик услуг должен будет не только установить камеры, но и объединить их в единую систему, интегрируя ее с единой государственной системой видеонаблюдения, за которую отвечает ГМЦ.

Согласно техническому заданию, камеры должны уметь определять курящих людей в кадре, а также фиксировать случаи вандализма, когда на опорах освещения или на оборудовании площадок размещаются рекламные объявления или стикеры. Вся эта информация будет передаваться в центр обработки и хранения данных. Пока неизвестно, какие дальнейшие действия будут предприняты с полученными данными.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге на покупку квартир детям-сиротам в 2024 году выделят 68,9 млн рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)