Песков: Россия осуждает нападение на Фицо

Москва решительно осуждает нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали инцидент, произошедший 15 мая в городе Гандлова. По информации местных СМИ, Фицо был ранен в грудь и брюшную полость. Его на вертолете транспортировали в больницу. Песков назвал это нападение большой трагедией.
Ранее мы сообщали, что совершивший покушение на Фицо был не согласен с его политикой.
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