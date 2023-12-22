Песков: Россия осуждает нападение на Фицо

В Кремле прокомментировали инцидент, произошедший в городе Гандлова.

Москва решительно осуждает нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали инцидент, произошедший 15 мая в городе Гандлова. По информации местных СМИ, Фицо был ранен в грудь и брюшную полость. Его на вертолете транспортировали в больницу. Песков назвал это нападение большой трагедией.

Ранее мы сообщали, что совершивший покушение на Фицо был не согласен с его политикой.

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