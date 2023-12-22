Полиция задержала подозреваемого. Им оказался Юрай Цинтула.

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено по политическим мотивам. Соответствующее заявление сделал местный телеканал ТА3. В СМИ транслировали заявление предполагаемого нападавшего на европейского чиновника. Фигурантом расследования оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он выступил с обращением вскоре после своей поимки полицией. Мужчина заметил, что выступает против действий кабинета министров, направленных на ограничение свободы прессы.

Я не согласен с политикой правительства... Юрай Цинтула, подозреваемый

Новостной портал Aktuality также спросил у сына злоумышленника о том, ненавидел ли его отец премьер-министра страны. Мужчина пояснил, что Цинтула не голосовал за кандидатуру и партию Роберта Фмцо на прошедших парламентских выборах. При этом родственникам Юрай Цинтула не говорил о намерении покушаться на жизнь политика.

Фицо обвинил чешский кабмин в заинтересованности в конфликте на Украине.

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