Фицо обвинил чешский кабмин в заинтересованности в конфликте на Украине

В Братиславе прокомментировали решение Праги отложить совместное заседание кабминов.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в видеообращении, что Прага решила поставить под угрозу словацко-чешские отношения лишь потому, что заинтересовано в региональном конфликте на Украине. При этом кабинет министров в Братиславе открыто говорит о мире. Соответствующей информацией европейский политик поделился с подписчиками в социальных сетях. Таким образом он отреагировал на решение администрации в Чехии отказаться от проведения совместных заседаний со словацкими коллегами.

Принимаем во внимание, что чешское правительство решило поставить под угрозу словацко-чешские отношения лишь потому, что заинтересовано поддерживать войну на Украине, в то время как словацкое правительство открыто говорит о мире. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Роберт Фицо добавил, что чешское правительство в среду вечером проинформировало словацкую сторону о решении отложить на неопределенное время запланированное в их стране на апрель очередное совместное заседание национальных правительств. В последние годы эти мероприятия проводились в формате консультаций. В качестве причины иностранные партнеры привели политические разногласия, связанные с украинским кризисом. В Братиславе добавили, что решение Праги не повлияет на суверенную словацкую внешнюю политику.

Премьер Словакии рассказал, что его удивило на конференции по Украине.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Robert Fico