Роберт Фицо оценил воинствующую риторику со стороны Запада.

Атмосфера на проведенной в Париже конференции по Украине была "военной", а странами коллективного Запада не было высказано ни одного слова о мире. Однако среди политических элит международных союзников киевского режима есть те, кто готов отправить своих солдат для сражений в региональном конфликте на стороне ВСУ. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Словакии, глава крупной партии Smer Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в его социальных сетях. Иностранный политик отметил, что был очень удивлен риторикой коллег.

Есть страны, которые готовы отправить своих собственных солдат на Украину, есть страны, которые говорят: "никогда", к ним относится и Словакия, а есть страны, которые говорят, что это предложения следует обдумать. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Ранее Роберт Фицо говорил о том, что ряд стран НАТО и Европейского союза обдумывают возможность на основе двусторонних договоренностей направить своих военнослужащих на Украину. Однако в Братиславе считают, что такие действия повлекут за собой дальнейшую эскалацию конфликта. Словакия на такой шаг не пойдет.

Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил Фицо.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Robert Fico