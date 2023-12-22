Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией, заявил Фицо

Роберт Фицо надеется на мирные переговоры по Украине.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в интервью местным журналистам из издания Teraz о том, что европейская страна должна иметь нормальные, стандартные отношения с Россией. Глава правительства дал обещание гражданам сделать шаги в этом направлении. Дополнительно чиновник рассчитывает на скорейшее завершение украинского кризиса и проведение мирных переговоров между Москвой и Киевом по региональному конфликту.

Я хочу иметь с Украиной, как и с любым другим государством, включая Россию. Я хочу сказать: да, я начну делать шаги к стандартизации отношений с Россией, так как мы делаем это с Украиной. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Фицо поддержал программу ЕС о выделении 50 миллиардов евро Украине.

Фото и видео: YouTube / TASRTV