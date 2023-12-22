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Фицо поддержал программу ЕС о выделении 50 миллиардов евро Украине

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В Словакии рассказали, как прошла встреча с Денисом Шмыгалем.

Словацкий глава правительства Роберт Фицо подтвердил в интервью новостному изданию Teraz, что поддержал программу Европейского союза о выделении финансирования в виде 50 миллиардов евро украинским властям. Такое решение было одобрено государством по результатам встречи с премьер-министром киевского режима Денисом Шмыгалем в Ужгороде. На указанные денежные средства ВСУ закупят вооружение и оборудование у компаний из Словакии. Проведенную рабочую встречу Фцо счел прагматичной.

Мы принесли  гуманитарную помощь, потому что мы обещали Украине поддержку в этом, я поддержал и решение Европейского союза финансово помогать Украине следующие четыре года в объеме 50 миллиардов евро.

Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Известно, что украинский премьер-министр в скором времени также может совершить ответный визит в Словакию для обсуждения реализации двусторонних проектов.

Премьеры Словакии и Украины встретились в Ужгороде.

Фото и ыидео: YouTube / TASRTV

Теги: евросоюз, роберт фицо, словакия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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