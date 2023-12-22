Шмыгаль и Фицо обсудят европейские инициативы.

Премьер-министр киевского режима Денис Шмыгаль заявил в собственном Telegram-канале о том, что провел рабочую встречу с европейским коллегой Робертом Фицо из Словакии. Мероприятие состоялось в Ужгороде, расположенном в западной части Украины. В рамках рабочей поездки стороны обсудят двусторонние отношения и инициативы.

Сегодня в Ужгороде проводим встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. На повестке дня наши двусторонние отношения и поддержка европейских инициатив. Рассчитываем на конструктивный и практический диалог. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Премьер Словакии Роберт Фицо говорил журналистам о том, что на этой встрече он сообщит украинским властям о своем стремлении блокировать членство Украины в НАТО. Иностранный чиновник заметил, что сейчас Украина находится под тотальным влиянием и контролем США, поэтому Евросоюз делает ошибку, придерживаясь американского мнения об украинском кризисе.

Киев готов предоставить ЕС половину своих хранилищ натурального газа.

Фото и видео: Telegram / Денис Шмигаль Прем"єр-міністр України