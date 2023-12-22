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Песков: перестановки в Минобороны не могут дезорганизовать управление войсками

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В Кремле ответили на мнения западных аналитиков.

Перестановки в Минобороны не могут дезорганизовать управление войсками. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на мнения западных аналитиков о том, что перестановки и задержания некоторых лиц в Минобороны могут спасти режим президента Украины Владимира Зеленского. Песков отметил, что в Москве не опасаются никакой дезорганизации.

Ранее Песков прокомментировал запрет США на импорт урана из России.

Видео: Минобороны России

Теги: дмитрий песков, минобороны россии, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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