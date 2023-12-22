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Песков прокомментировал запрет США на импорт урана из России

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По его словам, этот запрет не станет критичным для отечественной атомной отрасли.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал запрет США на импорт урана из России. Об этом он сообщил журналистам.

В Кремле отреагировали на подписание президентом США Джо Байденом закона о запрете на импорта российского урана. По словам Пескова, этот запрет не станет критичным для отечественной атомной отрасли. Он подчеркнул, что Вашингтону тяжело конкурировать с Москвой на международной аарене.

Как только им становится тяжело конкурировать, они не гнушаются ничем, включая меры, которые, собственно, извращают, искажают и бьют по всем нормам и принципам международной торговли.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков рассказал о решении выдвинуть Белоусова на пост министра обороны.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, импорт урана, пресс-секретарь президента россии, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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