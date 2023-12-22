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Песков рассказал о решении выдвинуть Белоусова на пост министра обороны

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По его словам, военное ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о решении выдвинуть и.о. первого вице-премьера правительства Андрея Белоусова на пост министра обороны. Об этом он сообщил журналистам.

В Кремле отметили, что президент Владимир Путин предложил на должность главы Минобороны гражданского человека. По словам Пескова, военное ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей. Он напомнил, что в прошлом успешно возглавлял минэкономразвития России

Ранее Песков назвал "опасной провокацией" украинскую петицию о вводе войск НАТО.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: андрей белоусов, дмитрий песков, минобороны россии, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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