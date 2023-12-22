Песков рассказал о решении выдвинуть Белоусова на пост министра обороны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о решении выдвинуть и.о. первого вице-премьера правительства Андрея Белоусова на пост министра обороны. Об этом он сообщил журналистам.
В Кремле отметили, что президент Владимир Путин предложил на должность главы Минобороны гражданского человека. По словам Пескова, военное ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей. Он напомнил, что в прошлом успешно возглавлял минэкономразвития России
Ранее Песков назвал "опасной провокацией" украинскую петицию о вводе войск НАТО.
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