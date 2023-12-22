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Песков назвал "опасной провокацией" украинскую петицию о вводе войск НАТО

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По его словам, непосредственное вмешательство в конфликт со стороны НАТО несет огромную опасность.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "опасной провокацией" украинскую петицию о вводе войск НАТО. Об этом он заявил журналистам.

В Кремле прокомментировали появление на сайте президента Украины петиции с просьбой пригласить иностранные войска. По словам Пескова, непосредственное вмешательство в конфликт со стороны НАТО несет огромную опасность.

Мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией, не менее. И конечно, очень внимательно наблюдаем за этим.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков прокомментировал возможную приостановку участия Армении в ЕАЭС.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, нато, петиция, пресс-секретарь президента россии, провокация, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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