Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "опасной провокацией" украинскую петицию о вводе войск НАТО. Об этом он заявил журналистам.
В Кремле прокомментировали появление на сайте президента Украины петиции с просьбой пригласить иностранные войска. По словам Пескова, непосредственное вмешательство в конфликт со стороны НАТО несет огромную опасность.
Мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией, не менее. И конечно, очень внимательно наблюдаем за этим.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков прокомментировал возможную приостановку участия Армении в ЕАЭС.
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