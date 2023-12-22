В Кремле оценили высказывание Никола Пашиняна по ОДКБ.

Интеграция стран в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) обеспечивает опережающее развитие участниц, поэтому продолжение развития в рамках организации - в их национальных интересах. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 8 мая сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Один из корреспондентов задал чиновнику вопрос о том, видят ли в Кремле риски приостановки Еревана в участия в ЕАЭС.

В ответ я вам могу только констатировать одно, что в целом сам по себе интеграционный процесс весьма успешен, обеспечивает опережающее развитие. И наверняка в темпах роста ВВП стран в ежегодных доля вот этого интеграционного процесса весьма и весьма заметна. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что ранее премьер-ммнистр Армении Никол Пашинян заявил, что Договор о коллективной безопасности в отношении этого государства якобы не был выполнен, поэтому власти в Ереване замораживают свое участие в ОДКБ. Позже секретариат организации заявил прессе, что не получал официальных уведомлений о приостановке членства Армении.

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