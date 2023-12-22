Задержан 18-летний петербуржец, ограбивший шестиклассника

Приняты меры к установлению и задержанию других нападавших.

Полицейскими задержан один из подозреваемых в нападении на подростка в ресторане быстрого питания на Васильевском острове. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию вечером 29 апреля обратился 38-летний петербуржец. Она сообщил, что в ресторане быстрого питания, расположенном в доме 38 корпус 1 по Среднему проспекту, неизвестные отобрали сумку с личными вещами у его ребёнка, ученика 6-го класса.

Было установлено, что пятеро малознакомых подростков, с которыми 13-летний потерпевший познакомился в ресторане, отобрали у него сумку с личными вещами. Позднее в доме по Малому проспекту Васильевского острова, эти же молодые люди, применив физическую силу, отобрали у школьника 5 тысяч рублей и скрылись.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Днём 30 апреля у дома 69 по 8-й линии В.О. полицейскими по подозрению в совершении данного преступления задержан один из нападавших – неработающий 18-летний петербуржец. Похищенное изъято. Приняты меры к установлению и задержанию других нападавших.

Ранее в деревне Малое Верево Ленобласти сын ограбил мать.

Фото: Piter.tv