В деревне Малое Верево сын ограбил мать

Применив силу, он отобрал у неё кошелек с деньгами и мобильный телефон.

В Гатчинском районе Ленобласти мужчина подозревается в ограблении собственной матери. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратилась 79-летняя пенсионерка, проживающая в деревне Малое Верево с заявлением о том, что её 42-летний сын, применив силу, отобрал у неё кошелек с деньгами и мобильный телефон. Материальный ущерб составил 14 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Вечером 22 апреля по подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно судимый злоумышленник.

Ранее петербуржца избили и похитили у него наушники и наручные часы.

Фото: Piter.tv