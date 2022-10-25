Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов ФТС с профессиональным праздником

Глава российского правительства Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов ФТС (Федеральной таможенной службы) с профессиональным праздником. В Telegram-канале кабинета министров РФ появился видеоролик, посвященным достижениям профильного надзорного ведомства. Чиновник заметил, что сотрудники ФТС многое делают для регулирования внешней торговли, роста бюджетных доходов, а также проводят активную борьбу с незаконным оборотом вооружения, контрафактными товарами.
ФТС - одно из самых эффективных и современных ведомств, которое вносит большой вклад в укрепление экономической безопасности нашей страны, надежно защищает национальные интересы.
заявление премьера России
Михаил Мишустин оценил работу ФТС в условиях заадных санкций. Чиновник отметил, что ведомству удалось оперативно обеспечить пропуск на российский внутренний рынок товаров первой необходимости, лекарств, техники, оборудования.
Путин отметил вклад ФТС в обеспечение экономической безопасности России.
Фото и видео: Правительство России
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