Путин отметил вклад ФТС в обеспечение экономической безопасности России

Он подчеркнул, что ведомство играет значимую роль в пополнении федерального бюджета.

Президент России Владимир Путин отметил вклад Федеральной таможенной службы (ФТС) в обеспечение экономической безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме глава государства обратился к сотрудникам и ветеранам ведомства. Он отметил, что ФТС много лет успешно защищает национальные интересы России. Также Путин подчеркнул, что ведомство играет значимую роль в пополнении федерального бюджета и формировании благоприятных условий для предпринимательской деятельности.

Ранее Путин положительно оценил темпы роста доступа к интернету и к электронным услугам в России.

Фото: kremlin.ru