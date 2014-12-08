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Путин отметил вклад ФТС в обеспечение экономической безопасности России
Сегодня, 9:51
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Путин отметил вклад ФТС в обеспечение экономической безопасности России

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Он подчеркнул, что ведомство играет значимую роль в пополнении федерального бюджета.

Президент России Владимир Путин отметил вклад Федеральной таможенной службы (ФТС) в обеспечение экономической безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме глава государства обратился к сотрудникам и ветеранам ведомства. Он отметил, что ФТС много лет успешно защищает национальные интересы России. Также Путин подчеркнул, что ведомство играет значимую роль в пополнении федерального бюджета и формировании благоприятных условий для предпринимательской деятельности.

Ранее Путин положительно оценил темпы роста доступа к интернету и к электронным услугам в России.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, фтс, экономическая безопасность
Категории: Лента новостей, Новости России,

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